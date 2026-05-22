Haberler

Saat Kulesi önünde bıçakla taşkınlık çıkaran şüpheli gözaltına alındı

Saat Kulesi önünde bıçakla taşkınlık çıkaran şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da Saat Kulesi önünde elinde bıçakla bağırarak taşkınlık çıkaran C.K., polis ekiplerinin biber gazı ve fiziki müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

ÇORUM'da Saat Kulesi önünde elinde bıçakla bağırarak taşkınlık C.K., polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gazi Caddesi'ndeki Saat Kulesi önünde meydana geldi. C.K., yağmur altında elinde bıçakla cadde ortasında bağırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şehrin en yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu noktada elindeki bıçakla bağırarak taşkınlık çıkaran C.K., polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ekiplerin "Derdin nedir, ne istiyorsun?" sorularına rağmen elindeki bıçağı bırakmayan C.K., bağırmaya devam etti. Bu sırada bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, araç trafiği kontrollü şekilde durduruldu. Yaşanan gerginlik sırasında bir trafik polisinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu, ardından olay yerine gelen diğer polis ekipleri şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Elindeki bıçak alınan C.K., yol ortasında etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınarak polis aracına bindirildi.

Şüphelinin polis aracına bindirilmesinin ardından bölgede duran araç trafiği yeniden normale döndü. C.K., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını değerlendirdi! İşte toplantıdan çıkan sonuç
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına 'CHP Genel Başkanı' unvanını yazdı

Kılıçdaroğlu ilk değişikliği sosyal medya hesabında yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, UFO arşivlerinden yeni bir dosya paketi yayınladı

Gizli dosyalar açıldı! İşte ABD'nin elindeki UFO görüntüleri
Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!