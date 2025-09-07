Çorum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Çorum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.M.A. (16), Y.Ü.G. (22) ve U.C.K. (21) arasında Üçtutlar Mahallesi Binevler 61. Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.