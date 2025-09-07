Haberler

Çorum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Çorum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 16, 22 ve 21 yaşlarındaki üç genç yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.M.A. (16), Y.Ü.G. (22) ve U.C.K. (21) arasında Üçtutlar Mahallesi Binevler 61. Sokak'ta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Microsoft: Kızıldeniz'de uluslararası denizaltı kabloları kesildi

Denizdeki internet kabloları kesildi, kriz her an büyüyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.