Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da işçi servisi ile panelvan çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile kapalı kasa panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ve araçtaki bir kişi hayatını kaybederken, yaralananlar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisi ile kapalı kasa panelvanın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Mehmet Değirmenci idaresindeki 59 B 4450 plakalı panelvan, Hıdırağa Mahallesi'nde, Mustafa C. yönetimindeki 59 S 1550 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Değirmenci ile aynı araçtaki Refik Erkan Yedek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan servis sürücüsü ile araçtaki 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ trafik Çorlu İş Kazası Acil Durum Ölüm Yaralanma Güncel Haberler

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title