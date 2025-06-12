Çöp Aracından Düşen Temizlik İşçisi Ağır Yaralandı

Çöp Aracından Düşen Temizlik İşçisi Ağır Yaralandı
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Aydın'ın Çine ilçesinde, çöp aracından dengesini kaybederek düşen belediye temizlik işçisi Hasan Dok ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde belediye temizlik işçisi Hasan Dok, hareket eden çöp aracının kasasından düşerek ağır yaralandı. O anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kahraman Mahallesi'nde meydana geldi. Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok, Murat Yüksel'in kullandığı çöp aracından dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Dok, yoğun bakıma alındı.

KAMERALARA YANSIDI

Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın dönüş yaptığı sırada Hasan Dok'un dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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