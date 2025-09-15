ÇOMÜ'de Güvenlik Çalışmaları Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) güvenlik çalışmalarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla güvenlik çalışmalarının masaya yatırıldığı belirtildi.

Çanakkale Valiliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıya Vali Ömer Toraman, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Genel Sekreter Oğuz Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Karabulgu ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yurt ve kampüslerde görev yapan personelin denetim süreçleri, kamera ve giriş-çıkış sistemleri, acil durum senaryoları ile öğrenci bilgilendirme çalışmaları görüşülürken üniversite yönetimi tarafından öğrencilerin güvenliğinin her zaman öncelikli olduğu vurguladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, toplantıda, güvenlik standartlarının yükseltilmesinin üniversite, valilik ve emniyet işbirliği sayesinde mümkün olacağını belirtti.