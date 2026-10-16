Çölleşmeyle mücadelede öncü Yin Yuzhen, FAO'nun 100 Kadın Kahramanı listesine girdi

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ROMA, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'de çölleşmeyle mücadelenin öncü isimlerinden Yin Yuzhen, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) başlattığı küresel girişim kapsamında "Tarım-Gıda Sistemleri ve Kırsal Kalkınmanın 100 Kadın Kahramanı" arasında yer aldı.

Listeye giren isimler perşembe günü bu yılki Dünya Gıda Forumu sırasında örgütün Roma'daki merkezinde düzenlenen törende açıklandı.

Yin, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Maowusu Çölü'nde 40 yılı aşkın süredir çölleşmeyle mücadele ediyor. On yıllar boyunca ağaç dikmeyi ısrarla sürdüren Yin ve ailesi, zorlu koşulların ve sürekli yer değiştiren kumlara rağmen bir zamanların çorak arazisini büyük oranda yeşillendirdi.

Yin'in çalışmaları, onlarca yıl önce ağaçlandırma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 5.000 ABD doları toplayan ABD'li öğretmen Ronald Sakolsky ile uzun yıllara dayanan bir dostluk kurmasını da sağladı.

Yin, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bu şekilde takdir edilmesinin çalışmalarını sürdürme kararlılığını güçlendirdiğini söyledi. Yin, "Bir Moğol atı gibi azim ve kararlılıkla ilerlemeye, işimi en iyi şekilde yapmaya ve doğaya katkıda bulunmaya devam edeceğim" dedi.





Törene katılan Sakolsky de Yin'in başarısından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Sakolsky, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yin, elde ettiği her şeyi hak ediyor. O bir kahraman" diye konuştu.

FAO tarafından 2026 Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı dolayısıyla başlatılan küresel girişim, tarıma, gıda sistemlerine ve kırsal kalkınmaya olağanüstü katkılarda bulunan 100 kadını onurlandırmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua