Fransız nakliye şirketine ait bir konteyner gemisi Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradı
Fransız nakliye şirketi CMA CGM'ye ait Malta bandıralı San Antonio konteyner gemisi, Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen saldırıda yaralanan mürettebatla birlikte hasar aldı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Fransız nakliye şirketi CMA CGM'den yapılan açıklamada, şirkete ait olan ve Malta bandıralı San Antonio adlı konteyner gemisinin dün Hürmüz Boğazı'nda hareket halindeyken saldırıya uğradığı doğrulandı.
Açıklamaya göre, saldırıda mürettebattan yaralananlar oldu ve bu kişiler tahliye edilerek tedavi altına alındı.
San Antonio adlı konteyner gemisinde saldırıdan kaynaklı hasar meydana geldi.