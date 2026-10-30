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ÇKP Merkez Komitesi kararında yolsuzlukla mücadelede dört öncelikli alan yer aldı

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ÇKP Merkez Komitesi kararında yolsuzlukla mücadelede dört öncelikli alan yer aldı
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ÇKP Merkez Disiplin Denetim Komisyonu Sekreter Yardımcısı Zhang Fuhai, 5. genel oturumda kabul edilen kararda yolsuzlukla mücadelede dört öncelikli alan belirlendiğini söyledi. Zhang, 2012'deki 18. Ulusal Kongre'den bu yana 8,105 milyon soruşturma başlatıldığını belirtti.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Disiplin Denetim Komisyonu Sekreter Yardımcısı ve Ulusal Gözetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Fuhai, ÇKP Merkez Komitesi'nin 5. genel oturumunda kabul edilen ve partinin kapsamlı ve sıkı şekilde kendi kendini yönetmesinin sürdürülmesini öngören kararda, yolsuzlukla mücadelede Çin'e özgü bir yolun kararlılıkla izlenmesi için dört öncelikli alan belirlendiğini söyledi.

Zhang cuma günü başkent Beijing'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu alanların yolsuzluğa karşı sert tutumun sürdürülmesi, yetki kullanımına yönelik kontrol ve denetimin güçlendirilmesi, dürüstlüğü teşvik edip yolsuzluğu reddeden kültürel ve etik temellerin sağlamlaştırılması ve yolsuzluğa cesaret edilmesini, fırsat bulunmasını ve istek duyulmasını önlemeye yönelik eşgüdümlü çabaların artırılması olduğunu belirtti.

Perşembe günü sona eren genel oturumda, "Partinin Kapsamlı ve Sıkı Şekilde Kendi Kendini Yönetmesinin Sürdürülmesine İlişkin Bazı Önemli Konular Hakkında ÇKP Merkez Komitesi Kararı" kabul edildi.

Zhang, ülke genelindeki disiplin denetim ve gözetim organlarının, ÇKP'nin 2012'deki 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana 8,105 milyon soruşturma başlattığını ve ÇKP Merkez Komitesi tarafından kayıt altına alınan ve denetlenen 963 yetkili dahil olmak üzere toplam 7,922 milyon kişiye ceza verdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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