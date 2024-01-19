Cizre'de 46 Bin Öğrenci Karne Aldı

Cizre ilçesinde merkez ve köylerde eğitim gören 46 bin 584 öğrenci karne aldı.

İstiklal İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Demir, ilçede öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Onların coşkularını, sevinçlerini gördük. Öğrencilere tavsiyemiz, bu tatil döneminde bol kitap okumaları ve bol oyun oynamalarıdır. Çünkü özellikle anaokulu, ilkokulu ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizin buna ihtiyacı var. Bunun yanında da bir eğitim ve öğretim dönemini de huzur içinde tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

İke ise, ilçe merkez ve köylerde eğitim gören 46 bin 584 öğrencinin karne aldığını kaydederek, öğrencilere huzur ve sağlık içerisinde güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Daha sonra öğrencilere karne verildi.