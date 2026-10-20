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Cizre'de 38 yıl görev yapan hastane personeli Şerif Şaman kanserden hayatını kaybetti

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Cizre'de 38 yıl görev yapan hastane personeli Şerif Şaman kanserden hayatını kaybetti
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Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde yaklaşık 38 yıl görev yapan hastane personeli Şerif Şaman, kanser tedavisi gördüğü Diyarbakır'da hayatını kaybetti. Şaman'ın cenazesi Cizre'de Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kanser nedeniyle hayatını kaybeden hastane personeli Şerif Şaman'ın (63) cenazesi toprağa verildi.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde yaklaşık 38 yıl boyunca görev yapan Şaman, yakalandığı kanser nedeniyle tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Şaman'ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Cizre'ye getirildi.

Ulu Cami'de kılınan namazın ardından 5 çocuk babası Şaman'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemizde yaklaşık 38 yıl boyunca özveriyle görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Şerif Şaman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Görev süresi boyunca hastanemize sunduğu emeklerini ve katkılarını daima saygı ve minnetle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Kaynak: AA
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