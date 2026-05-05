Çivril'de kuyumcunun topladığı altınlarla kaçtığı iddia edildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde, topladığı altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcu hakkında polise şikayet başvurusu yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran ilçe sakini 20 kişi, kasada saklaması ve bozdurmak amacıyla altınlarını kuyumcu S.Ç'ye verdiklerini, ancak bir süredir ulaşamadıklarını belirtti.

Polis, şikayet üzerine inceleme başlattı.

S.Ç'nin yurt dışına çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.