CİUDAD JUAREZ - Amerikan güvenlik güçleri ABD-Meksika sınırına konuşlandı
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Amerika Birleşik Devleti, Meksika'nın Ciudad Juarez kenti sınırındaki Rio Bravo nehri kıyısına düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girmesini engellemek için dikenli teller ve nöbetçiler yerleştirdi.
Amerika Birleşik Devleti, Meksika'nın Ciudad Juarez kenti sınırındaki Rio Bravo nehri kıyısına düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girmesini engellemek için dikenli teller ve nöbetçiler yerleştirdi.
Kaynak: AA / Luis Christian Torres Chavez - Güncel