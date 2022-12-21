Üye Girişi
Haberi Paylaş

CİUDAD JUAREZ - Amerikan güvenlik güçleri ABD-Meksika sınırına konuşlandı

Güncel Haberler

Amerika Birleşik Devleti, Meksika'nın Ciudad Juarez kenti sınırındaki Rio Bravo nehri kıyısına düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girmesini engellemek için dikenli teller ve nöbetçiler yerleştirdi.

Amerika Birleşik Devleti, Meksika'nın Ciudad Juarez kenti sınırındaki Rio Bravo nehri kıyısına düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girmesini engellemek için dikenli teller ve nöbetçiler yerleştirdi.

Kaynak: AA / Luis Christian Torres Chavez - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Ciudad Juarez Sonora Rio Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title