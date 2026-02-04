Haberler

Burdur'da Motosiklet Kazası: 2 Lise Öğrencisi Yaralandı

Güncelleme:
BURDUR'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Mehmet Canpolat Özmen (15) ile sınıf arkadaşı Adem Enes Şahin (15) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Şehit Kalmaz Caddesi'nde meydana geldi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Canpolat Özmen'in kullandığı 15 AEJ 461 plakalı motosiklet ile M.B. yönetimindeki 34 GVK 325 plakalı cip çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Canpolat Özmen ile yanındaki sınıf arkadaşı Adem Enes Şahin yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Canpolat Özmen buradan Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Cip sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın meydana geldiği caddede ikamet eden Yaşar Şimşek, "Burada sürekli kaza meydana geliyor. Bu yola kasis yapılmalı" dedi.

Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletin ara yoldan çıktığı sırada kazanın meydana geldiği görüldü.

