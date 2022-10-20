Çinli Teknisyenler, Japonya'da Düzenlenen Worldskills Yarışmasından Madalyayla Döndü Güncel Haberler KYOTO, 20 Ekim (Xinhua) -- Chongqing Elektronik Mühendisliği Üniversitesi'nde öğrenci olan Li Xiaosong (ortada), Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenen WorldSkills Yarışması 2022 Özel Sürüm kapsamında bir yarışmaya katılıyor, 18 Ekim 2022. KYOTO, 20 Ekim (Xinhua) -- Chongqing Elektronik Mühendisliği Üniversitesi'nde öğrenci olan Li Xiaosong (ortada), Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenen WorldSkills Yarışması 2022 Özel Sürüm kapsamında bir yarışmaya katılıyor, 18 Ekim 2022. Üç Çinli genç teknisyen, Çarşamba günü Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenen WorldSkills Yarışması 2022 Özel Sürüm kapsamında gerçekleştirilen üç yarışmada iki altın ve bir gümüş madalya kazandı. Çarşamba günü düzenlenen ödül töreninde Çinli yarışmacılar Li Xiaosong ve Chen Zhiyong sırasıyla optoelektronik teknolojisi ve yenilenebilir enerji yarışmalarında altın madalyayla eve dönerken, Zhang Honghao, bilgi ağı kablolamada gümüş madalyaya uzandı. (Fotoğraf: Hua Yi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Japonya Kyoto Güncel Haberler

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