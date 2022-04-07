Çinli bilgisayar korsanlarından Hindistan'daki elektrik dağıtım merkezlerine saldırı girişimi - Haberler

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Çinli bilgisayar korsanlarından Hindistan'daki elektrik dağıtım merkezlerine saldırı girişimi

AA - Emel Öz - Güncel
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Çinli bilgisayar korsanlarından Hindistan'daki elektrik dağıtım merkezlerine saldırı girişimi

Çinli bilgisayar korsanlarının, Hindistan'daki elektrik dağıtım merkezlerini hedef aldığı belirtildi.

Çinli bilgisayar korsanlarının, Hindistan'daki elektrik dağıtım merkezlerini hedef aldığı belirtildi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, ABD merkezli siber güvenlik şirketi Recorded Future'un yayımladığı raporda Çinli bilgisayar korsanlarının, son sekiz ay içinde Ladakh yakınlarındaki Hint elektrik dağıtım merkezlerine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Raporda, şebeke kontrolü ve elektrik dağıtımı için gerçek zamanlı operasyonlar yürütmekten sorumlu en az yedi Devlet Yük Sevkiyat Merkezi'ni (SLDC) hedef alan olası ağ saldırılarının gözlemlendiği ifade edilerek, bu saldırıların özellikle Hindistan'ın kuzeyinde Ladakh'taki tartışmalı Hindistan-Çin sınırına yakın SLDC'lere yoğunlaştığı kaydedildi.

Saldırıların Ağustos 2021-Mart 2022 döneminde gerçekleştiğine işaret edilen raporda, Çinli bilgisayar korsanlarının kritik altyapı sistemleriyle ilgili bilgi toplamayı amaçladıkları ifade edildi.

Recorded Future, raporu yayımlamadan önce bulgular hakkında Hindistan hükümetini bilgilendirdiklerini belirtti.

Enerji Bakanı RK Singh, "Çinli bilgisayar korsanları, Ladakh yakınlarındaki elektrik dağıtım merkezlerine yönelik iki girişimde bulundu, ancak başarılı olamadılar. Bu tür siber saldırılara karşı savunma sistemimizi güçlendirmiştik." açıklamasında bulundu.

AA / Emel Öz - Güncel

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