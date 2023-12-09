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Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in cenazesi toprağa verildi

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Aydın'ın Çine ilçesinin Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in göbek fıtığı ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesi üzerine tören düzenlendi. Dinçer'in cenazesi, Çine Camisi'nde kılınan namaz sonrası Evciler Mezarlığı'na defnedildi.

AYDIN'ın Çine ilçesinin, Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ndeki göbek fıtığı ameliyatı sırasında yaşamını yitiren Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), için görev yaptığı Çine Belediyesi önünde tören düzenlendi. Burada helallik alınmasından sonra Dinçer'in cenazesi, Çine Camisi'nde kılınan namaz sonrası Evciler Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, karaciğeri yetmezliği nedeniyle 22 ay önce nakil işlemi için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Dinçer, yapılan karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşarak görevine devam etti. 3 dönemden beri CHP'den Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dinçer, geçen 28 Kasım'da kontrol amacıyla Malatya'ya gitti. Dinçer'in doktorları karaciğer nakline bağlı göbek fıtığı teşhisi koydu. Tekrar ameliyata alınan Başkan Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen önceki gün akşam hayatını kaybetti.

BELEDİYE ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer'in cenazesi işlemlerinin ardından, dün, memleketi Aydın'ın Çine ilçesine getirildi. Başkan Dinçer'in Çine Devlet Hastanesi Morgu'ndan öğlen saatlerinde alınan cenazesi önce Çine Belediye binası önüne getirildi. Burada yapılan törende ailesi, belediye çalışanları ve vatandaşlardan helallik alındı. Başkan Dinçer'in cenazesi ardından öğlen Çine Camisi'ne getirildi. Burada Dinçer'in eşi Tuba Dinçer, kızları Beren ve Bade Dinçer tabutun başında gözyaşı döktü. Törene AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Görün, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse çevre belediye başkanları, STK temsilcileri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Başkan Dinçer'in cenazesi Evciler Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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