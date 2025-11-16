Haberler

Çin ve Rusya İktidar Partileri Arasındaki Diyalog Toplantısı Soçi'de Gerçekleşti

Çin Komünist Partisi ve Rusya'nın Birleşik Rusya Partisi arasındaki diyalog mekaniği çerçevesinde Soçi'de düzenlenen toplantıya ÇKP heyeti katıldı. İki taraf, liderlerin belirlediği mutabakat doğrultusunda işbirliğini artırma ve çok taraflı alanlarda koordinasyonu sağlama kararı aldı.

SOÇİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Bakanı Liu Haixing başkanlığındaki ÇKP heyeti, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Çin ve Rusya iktidar partileri arasındaki diyalog mekanizmasının 11. toplantısına katıldı. Çarşamba günü başlayan toplantı cumartesi günü sona erdi.

Her iki taraf da Çin ve Rusya'nın iktidar partilerinin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından varılan önemli mutabakat doğrultusunda hareket etmeleri, politika ve vizyonlar konusunda iletişimi güçlendirmeleri, tatbiki işbirliğini teşvik etmeleri, her düzeyde etkileşimi artırmaları, çok taraflı alanlarda daha yakın koordinasyon sağlamaları ve iki parti ile iki ülke arasındaki ilişkileri daha yüksek seviyelere taşımaları konusunda uzlaştı.

Liu ayrıca, Birleşik Rusya Partisi Başkanı Dmitriy Medvedev ile görüş alışverişinde bulundu ve "Neo-sömürgeciliğin Modern Uygulamalarına Karşı Mücadeleyi Destekleyenler Forumu-Ulusların Özgürlüğü İçin!" adlı kuruluşun daimi komite toplantısına katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
