Çin ve Pakistan, Diplomatik İlişkilerin 75. Yıldönümünü Kutladı

İSLAMABAD, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Pakistan, çok yönlü işbirliğini derinleştirmeyi ve ikili ilişkileri yeni ve daha üst bir seviyeye taşıma taahhüdünde bulundu.

Taraflar söz konusu taahhüdü, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Cai Dafeng'in başkanlık ettiği heyetin, Pakistan Ulusal Meclisi'nin daveti üzerine 20-22 Mayıs tarihlerinde Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dile getirdi.

Cai ziyaret kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif, Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Senato Başkanı Yusuf Rıza Gilani ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 75 yıl boyunca iki ülkenin başlangıçtaki hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve birbirlerine destek olduğunu belirten Cai, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde gelişen Çin-Pakistan her koşulda stratejik işbirliği ortaklığının, devletler arası ilişkilere örnek teşkil ettiğini ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına öncülük ettiğini ifade etti.

Cai, Pakistan ile kapsamlı işbirliğini güçlendirmeye, yasama organları arasındaki ilişkileri derinleştirmeye ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Pakistan tarafı ise Pakistan ile Çin arasındaki dostluğu dağlardan daha yüksek, okyanuslardan daha derin ve baldan daha tatlı diye nitelendirerek, değerli desteğinden dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını belirtti.

Pakistan tarafı ayrıca tek Çin ilkesine bağlı kalacaklarını, karşılıklı etkileşim ve işbirliğini derinleştireceklerini, ülkedeki Çinli personel, proje ve kurumların güvenliğini tam olarak sağlayacaklarını ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacaklarını vurguladı.

