Çin ve Kanada Dışişleri Bakanları Kuala Lumpur'da Görüşme Gerçekleştirdi

KUALA LUMPUR, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi cuma günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Kanadalı mevkidaşı Anita Anand ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin- Kanada ilişkilerinin son yıllarda inişli çıkışlı bir seyir izlediğine dikkat çekti. İki ülke arasında toprak anlaşmazlıkları veya jeopolitik çatışmalar bulunmadığını belirten Wang, Çin ve Kanada'nın karşılıklı başarıya ulaşabilecek ortaklar haline gelebileceğini ifade etti.

ABD'nin gümrük tarifelerini kötüye kullandığını, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni baltaladığını, küresel ekonomik büyümeyi yavaşlattığını ve özellikle küçük ile yoksul ülkelere yüksek tarifeler uyguladığını belirten Wang, buna karşılık Çin'in çok taraflılığı ve serbest ticareti savunduğunu, en az gelişmiş ülkelere aktif şekilde sıfır gümrük tarifesi uyguladığını ve kalkınma fırsatlarını paylaşarak tüm ülkelerin ortak modernizasyonunu teşvik ettiğini ifade etti.

Wang bu karmaşık uluslararası ortamda tüm ülkelerin BM Antlaşması'na dayalı uluslararası düzene bağlı kalması, büyük ya da küçük olmalarına bakılmaksızın devletler arasında eşitliğin gözetilmesi, içişlerine karışmama ilkesine saygı gösterilmesi ve ülkeler arasında barış içinde bir arada yaşama anlayışının teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çin ile ilişkilere önem verdiklerini belirten Anand ise, Kanada tarafının ticaret, sağlık ve kültür gibi çeşitli alanlarda işbirliğini yeniden canlandırmak amacıyla pragmatik ve yapıcı bir tutum benimsediğini, bu doğrultuda Çin ile teması sürdürmeye ve açık iletişimi güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.