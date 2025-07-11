Çin ve Japonya İlişkileri Gelişiyor

KUALA LUMPUR, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Japonya'nın ortaklaşa karşılıklı fayda sağlayan stratejik ilişkiler geliştirebileceğini ve yeni döneme uygun, yapıcı ve istikrarlı ikili ilişkiler kurmak üzere çaba gösterebileceğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile bir araya geldi.

Japonya'ya yönelik politikalarının her zaman istikrarlı olduğunu ve süreklilik sergilediğini vurgulayan Wang, Japonya'nın da Çin'i nesnel ve doğru şekilde anlaması ve Çin'e karşı olumlu ve rasyonel bir politika benimsemesini temenni ettiklerini belirtti.

Çin ve Japonya arasındaki dört siyasi belgenin, Taiwan meselesine ilişkin açık hükümler içerdiğini hatırlatan Wang, Japonya'nın bu belgelere sıkı şekilde riayet etmesi, verdiği sözlere uygun hareket etmesi ve ikili ilişkilerin siyasi temelini koruması gerektiğini sözlerine ekledi.

İvaya ise Japonya-Çin ilişkilerinde son dönemde kaydedilen bir dizi olumlu gelişmenin, ilişkilerin doğru yönde ilerlediğinin göstergesi olduğunu söyledi. İvaya, iki ülkenin iletişimi daha da güçlendirmesi, farklılıkları azaltması, işbirliğini genişletmesi ve karşılıklı fayda sağlayan Japonya-Çin stratejik ilişkilerini istikrarlı biçimde ilerletmesini teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

İvaya, Taiwan meselesine ilişkin ise 1972 yılında Çin ile imzaladıkları ortak bildirideki tutumlarını sürdürdüklerini ve bu tutumlarında bir değişiklik olmadığını belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan İvaya, ciddiyetle geçmişle yüzleşmeye devam edeceklerini, geleceğe odaklanacaklarını ve barışçıl kalkınma yolunu sürdüreceklerini ifade etti.

İvaya, her düzeyde etkileşimi güçlendirmek ve çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek üzere Çin ile çalışmayı istediklerini de sözlerine ekledi.