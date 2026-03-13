Haberler

Çin "Şıyan" sınıfı teknoloji test uydularını fırlattı

Çin, 'Şıyan' sınıfı uydularını uzaya gönderdi. 'Şıyan-30 03' ve 'Şıyan-30 04' uyduları, Long March-2D roketiyle başarılı bir şekilde fırlatıldı ve yer gözlem teknolojilerinin test edilmesi amacıyla kullanılacak.

Çin, uydu iletişimi teknolojilerinin test edilmesi için tasarlanan "Şıyan" sınıfı uyduları uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, "Şıyan-30 03" ve "Şıyan-30 04" uyduları, Long March-2D roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 632. başarılı taşıma görevi oldu.

"Şıyan" sınıfı uydular, yer gözlem teknolojilerinin deneysel doğrulanması için kullanılacak."

Adı Çince "deney" anlamına gelen "Şıyan" uyduları, farklı uydu teknolojilerinin yörüngede test edilmesi için kullanılıyor.

