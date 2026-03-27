Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, 2025'te Petrol ve Doğalgaz Üretiminde Rekor Kırdı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin 2025 yılındaki petrol ve doğalgaz rezervleri ve üretimi rekor seviyelere çıktı.

Şirket perşembe günü çevrimiçi yaptığı açıklamada net kanıtlanmış rezervlerinin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 7,77 milyar varil petrol eşdeğerine yükseldiğini duyurdu.

Şirketin 2025'teki net petrol ve doğalgaz üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak toplam 777,3 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşırken, ham petrol üretimi yüzde 5,8, doğalgaz üretimi de yüzde 11,6 arttı.

Daha temiz üretimi konusunda ilerleme kaydettiklerini kaydeden şirket, üretimle ilgili doğalgazın geri dönüşümünün artırıldığını ve yeşil elektriğin kullanımının genişletildiğini vurguladı. 2025'te 1,08 milyar kilovat-saat yeşil elektrik tüketen şirket, karbon emisyonlarını 680.000 ton azalttı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Çin Ulusal Petrol Şirketi ve Çin Petrokimya Şirketi ile birlikte ülkenin en büyük üç petrol şirketinden biri olarak öne çıkıyor.

