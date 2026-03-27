Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, 2025'te Petrol ve Doğalgaz Üretiminde Rekor Kırdı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin 2025 yılındaki petrol ve doğalgaz rezervleri ve üretimi rekor seviyelere çıktı.

Şirket perşembe günü çevrimiçi yaptığı açıklamada net kanıtlanmış rezervlerinin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 7,77 milyar varil petrol eşdeğerine yükseldiğini duyurdu.

Şirketin 2025'teki net petrol ve doğalgaz üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak toplam 777,3 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşırken, ham petrol üretimi yüzde 5,8, doğalgaz üretimi de yüzde 11,6 arttı.

Daha temiz üretimi konusunda ilerleme kaydettiklerini kaydeden şirket, üretimle ilgili doğalgazın geri dönüşümünün artırıldığını ve yeşil elektriğin kullanımının genişletildiğini vurguladı. 2025'te 1,08 milyar kilovat-saat yeşil elektrik tüketen şirket, karbon emisyonlarını 680.000 ton azalttı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Çin Ulusal Petrol Şirketi ve Çin Petrokimya Şirketi ile birlikte ülkenin en büyük üç petrol şirketinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var

Süresiz transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...