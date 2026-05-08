Çin'in Tianzhou-10 Kargo Uzay Aracı Fırlatma Sahasına Nakledildi

WENCHANG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Tianzhou-10 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roket kombinasyonu cuma günü Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na dikey olarak nakledildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre kargo uzay aracının kısa süre içinde fırlatılması planlanıyor.

Ajans, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi kapsamlı işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Tianzhou-9, çarşamba günü yörüngedeki Tiangong uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılmış ve perşembe günü kontrollü şekilde atmosfere yeniden giriş yapmıştı. Ajans, böylece Tiangong uzay istasyonunda Tianzhou-10 için bir kenetlenme noktasının boşaldığını belirtti.

