Haberler

Çin'in Tianzhou-10 Kargo Uzay Aracı Fırlatma Sahasına Nakledildi

Çin'in Tianzhou-10 Kargo Uzay Aracı Fırlatma Sahasına Nakledildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Tianzhou-10 kargo uzay aracı, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na dikey olarak nakledildi ve fırlatma için hazırlıklar başladı.

WENCHANG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Tianzhou-10 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roket kombinasyonu cuma günü Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na dikey olarak nakledildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre kargo uzay aracının kısa süre içinde fırlatılması planlanıyor.

Ajans, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi kapsamlı işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Tianzhou-9, çarşamba günü yörüngedeki Tiangong uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılmış ve perşembe günü kontrollü şekilde atmosfere yeniden giriş yapmıştı. Ajans, böylece Tiangong uzay istasyonunda Tianzhou-10 için bir kenetlenme noktasının boşaldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza!