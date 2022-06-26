Çin, Tarım Arazilerinin Yasal Korumasını Artıracak - Haberler

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Çin, Tarım Arazilerinin Yasal Korumasını Artıracak

Xinhua - Güncel
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Çin, Tarım Arazilerinin Yasal Korumasını Artıracak

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na göre Çin, ülkenin tarım arazilerini korumak için yeni bir adım daha atarak bir tarım arazisi koruma yasasının hazırlığını hızlandıracak.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na göre Çin, ülkenin tarım arazilerini korumak için yeni bir adım daha atarak bir tarım arazisi koruma yasasının hazırlığını hızlandıracak. Bakanlık, ekilebilir arazilerin tarım dışı kullanımının yasaklanması gibi mevcut düzenlemelerin yasa haline getirileceğini söyledi. Tarım arazi alanlarının 120 milyon hektarlık kırmızı çizginin üzerinde kalmasını sağlamaya çalışan Çin, katı tarım arazisi koruma sistemine daima bağlı kalıyor. Ulusal bir arazi araştırmasına göre, 2019'un sonunda Çin'in toplam 128 milyon hektar tarım arazisi bulunuyordu. Şubat ayında yayınlanan 1 No'lu Merkezi Belge'ye göre, 2022'de ülke 6,67 milyon hektarlık yüksek standartlı tarım arazisi geliştirecek, kara toprak korumasına ilişkin ulusal projeleri teşvik edecek ve ülke çapında üçüncü toprak durumu sayımını başlatacak.

Xinhua / Güncel

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