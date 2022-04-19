Çin Soya Fasulyesi Üretimini Daha da Artıracak

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ekonomik planlamanın başındaki kuruluş olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Salı günü, küresel bir gıda krizi endişesi yaşanırken Çin'in tahıl üretiminde istikrarı korumak için soya fasulyesi üretimini artırmaya çalışacağını bildirdi. Komisyon sözcüsü Meng Wei, Çin'in pazar arzını sağlamak amacıyla politika destekli tahıl satmak için titiz önlemler aldığını ve mısır ile diğer tahılların üretimini sabit tutacağını söyledi. Meng, ülkenin tahıl stokunun yeterli olduğunu ve bunun piyasadaki risklere karşı koruma kalkanı yarattığını belirterek

Çin'deki istikrarlı tahıl piyasasının potansiyel bir küresel gıda krizine karşı tampon oluşturduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri, FAO Gıda Fiyat Endeksi'nin Şubat ayına göre yüzde 12,6 artarak Mart ayında ortalama 159,3 puana ulaştığını ve endeksin başlatıldığı 1990'dan beri en yüksek seviyede olduğunu gösterdi. Çin'in 2022 hedefi tüm yıl boyunca tahıl üretiminin 650 milyar kilogramın üzerinde kalmasını sağlamak. 117 milyon hektarı aşkın tahıl tarım arazisine sahip ülkenin geçen yılki tahıl üretimi 683 milyar kilogramla yeni bir zirveye ulaşmıştı.

Xinhua / Güncel