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Çin, Selden Etkilenen Eyaletlere Yardım İçin 350 Milyon Yuan Ayırdı

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Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Henan, Shaanxi ve Sichuan eyaletlerindeki sel felaketinden etkilenen bölgelere yardım etmek için 350 milyon yuanlık bir fon ayırdığını duyurdu.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu selden etkilenen Henan, Shaanxi ve Sichuan eyaletlerindeki afet yardımı ve restorasyon çabalarına destek olmak üzere merkezi bütçeden 350 milyon yuan (yaklaşık 49,08 milyon ABD doları) ayırdığını belirtti.

Pazar günü yapılan açıklamaya göre fon, üç eyalette selden zarar gören okul, hastane ve sel kontrol tesisleri gibi yapıların acil olarak iyileştirilmesini finanse etmek için kullanılacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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