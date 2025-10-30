Çin Seddi'nin Güçlendirme Projeleri Tamamlandı

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) Çin Seddi için 60'tan fazla acil güçlendirme projesi gerçekleştirildi. Projeler kapsamında Çin Seddi'nin 20 kilometreden fazla kısmı restore edildi.

Çin Komünist Partisi Beijing Belediyesi Komitesi Tanıtım Departmanı Müdür Yardımcısı Huo Zhijing çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin Seddi, Beijing'in Merkez Ekseni ve eski başkent yapılarının korunmasında entegrasyona gidilerek, kültürel mirasın korunmasına yönelik kapsamlı bir sistem oluşturulduğunu söyledi.

Beijing Belediyesi Kültürel Miras Bürosu Müdür Yardımcısı Chu Jianhao da Çin Seddi'nin restorasyon sürecinin tamamında arkeolojik çalışma yaklaşımının kullanılmasına öncülük eden Beijing'in, onarımların her aşamasına araştırmaları dahil ettiğini belirtti. Chu, koruma altındaki bölgelere yönelik düzenlemeler ve gelişmiş izleme araçlarının, Çin Seddi ve çevresinin daha iyi yönetilmesini sağladığını ifade etti.

Chu, Çin Seddi kaynaklarının yönetimi ve gerçek zamanlı gözetimi için geliştirilen erken uyarı platformunda verimlilik ve doğruluk payını artırmaya yönelik düzenli denetimlerde insansız hava araçları ve dört ayaklı robotların kullanıldığını söyledi.