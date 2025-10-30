Haberler

Çin Seddi'nin Güçlendirme Projeleri Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'de, 14. Beş Yıllık Plan dönemi içerisinde Çin Seddi için 60'tan fazla acil güçlendirme projesi gerçekleştirildi ve bu projeler kapsamında 20 kilometreden fazla alan restore edildi.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) Çin Seddi için 60'tan fazla acil güçlendirme projesi gerçekleştirildi. Projeler kapsamında Çin Seddi'nin 20 kilometreden fazla kısmı restore edildi.

Çin Komünist Partisi Beijing Belediyesi Komitesi Tanıtım Departmanı Müdür Yardımcısı Huo Zhijing çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin Seddi, Beijing'in Merkez Ekseni ve eski başkent yapılarının korunmasında entegrasyona gidilerek, kültürel mirasın korunmasına yönelik kapsamlı bir sistem oluşturulduğunu söyledi.

Beijing Belediyesi Kültürel Miras Bürosu Müdür Yardımcısı Chu Jianhao da Çin Seddi'nin restorasyon sürecinin tamamında arkeolojik çalışma yaklaşımının kullanılmasına öncülük eden Beijing'in, onarımların her aşamasına araştırmaları dahil ettiğini belirtti. Chu, koruma altındaki bölgelere yönelik düzenlemeler ve gelişmiş izleme araçlarının, Çin Seddi ve çevresinin daha iyi yönetilmesini sağladığını ifade etti.

Chu, Çin Seddi kaynaklarının yönetimi ve gerçek zamanlı gözetimi için geliştirilen erken uyarı platformunda verimlilik ve doğruluk payını artırmaya yönelik düzenli denetimlerde insansız hava araçları ve dört ayaklı robotların kullanıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

Gebze'de tek mucizenin gerçekleştiği anlar! Dilara böyle kurtarılmış
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.