Çin Sahil Güvenliği, Diaoyu Dao çevresindeki sularda devriyeye çıktı

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Çin'in Diaoyu Dao adası ve bitişik adalarının karasularında devriye görevine çıktı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, perşembe günkü devriyenin yasalara uygun olarak gerçekleştirildiği ve ülkenin bölgedeki yasal haklarını korumayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua