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Çin, Papua Yeni Gine'ye yardım malzemeleri gönderdi

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Çin'in, Pasifik ada ülkesi Papua Yeni Gine'ye gönderdiği yardım malzemeleri Perşembe günü başkent Port Moresby'ye ulaştı. Çin'in Papua Yeni Gine Büyükelçisi Zeng Fanhua, bu yardımların yaşanan son afetlerlerden olumsuz etkilenen insanların afetle başa çıkmalarına ve evlerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olacağını söyledi.

ÇEKİM TARİHİ: 25 Nisan 2024

1. Port Moresby Uluslararası Havalimanı'na inen uçağın çeşitli görüntüleri

2. Boşaltılan malzemelerin çeşitli görüntüleri

3. Çin'in PNG Büyükelçisi Zeng Fanhua ile PNG Savunma Bakanı Billy Joseph'in çeşitli görüntüleri

Çin'in, Pasifik ada ülkesi Papua Yeni Gine'ye gönderdiği yardım malzemeleri Perşembe günü başkent Port Moresby'ye ulaştı. Çin'in Papua Yeni Gine Büyükelçisi Zeng Fanhua, bu yardımların yaşanan son afetlerlerden olumsuz etkilenen insanların afetle başa çıkmalarına ve evlerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olacağını söyledi.

Çin'in Papua Yeni Gine Büyükelçisi Zeng Fanhua ve Papua Yeni Gine Savunma Bakanı Billy Joseph, Jacksons Uluslararası Havaalanı olarak da bilinen Port Moresby Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen bağış törenine birlikte katıldı.

Zeng, Papua Yeni Gine ile birbirini gözeten iyi bir ortak olarak Çin'in sel ve deprem gibi son afetlerden zarar gören Papua Yeni Gine halkının hislerini anladığını ve paylaştığını söyledi.

Papua Yeni Gine hükümeti ve halkı adına Çin'e zamanında yaptığı yardım için teşekkür eden Savunma Bakanı Billy Joseph, ülkesinin yardım malzemelerini en kısa sürede felaketten etkilenen bölgelere dağıtacağını söyledi.

Joseph, Çin'in iki ülke arasındaki dostluğu her zaman sıkı bir şekilde koruduğunu ve Papua Yeni Gine'nin gerçek bir dostu olduğunu vurgulayarak, ülkesinin bunu büyük takdirle karşıladığını ifade etti. Bakan ayrıca, çeşitli zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek için Çin ile işbirliğini daha da güçlendirmeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Port Moresby'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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