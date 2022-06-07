Çin, Kışlık Buğdayının Yarısından Fazlasının Hasadını Geçen Yıla Göre Daha Hızlı Yaptı - Haberler

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Çin, Kışlık Buğdayının Yarısından Fazlasının Hasadını Geçen Yıla Göre Daha Hızlı Yaptı

Xinhua - Güncel
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Çin, Kışlık Buğdayının Yarısından Fazlasının Hasadını Geçen Yıla Göre Daha Hızlı Yaptı

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan resmi verilere göre Çin, Pazartesi gününe kadar kışlık buğdayının yaklaşık yüzde 55'inin hasadını, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki gün erken bitirdi.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan resmi verilere göre Çin, Pazartesi gününe kadar kışlık buğdayının yaklaşık yüzde 55'inin hasadını, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki gün erken bitirdi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ülkenin Pazartesi gününe kadar 167 milyon mu (yaklaşık 11,13 milyon hektar) tarım arazisinde kışlık buğday hasadını bitirdiğini açıkladı. Çin, 28 Mayıs'ta büyük ölçekli makineli hasadın başlamasından sonra birbirini izleyen sekiz gün boyunca günde 10 milyon mu'dan fazla mahsul kaldırıyor. Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan Eyaleti ve orta kesiminde yer alan Hubei Eyaleti'nde buğday hasadı neredeyse sona ererken, Shaanxi, Shandong, Shanxi ve Hebei eyaletlerinde ise yakında tüm hızıyla başlayacak. Çin, kışlık buğday ve kanolaya odaklanan yaz hasadını tam kapasiteyle yürütüyor. Geleneksel olarak yaz hasadı, Mayıs ayından Haziran ayının sonlarına kadar uzanıyor ve bu dönemdeki tahıl üretimi, yıllık toplamın yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Xinhua / Güncel

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