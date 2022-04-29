Çin'in Yeni Geliştirilen Kolza Tohumu Çeşitleri Verim Rekoru Kırdı

WUHAN, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yeni geliştirilen bir kolza tohumu türü, ülkenin yağ bitkisi ekimini genişletme çabaları sürerken rekolte rekoru kırdı. Yeni kolza tohumu çeşidi "Zhongyouza 501", Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletine bağlı Xiangyang şehrinde mu (yaklaşık 0,07 hektar) başına 419,95 kg verim elde etti. Yüzde 50'nin üstünde yağ içeren bu tür, mu başına 211,57 kg kolza tohumu yağı üretiyor. Kolza yağı, Çin'de önemli bir yemeklik yağ türü olarak kullanılıyor. Çin Tarım Bilimleri Akademisi, Hubei'deki yeni türün verim ölçümünü yapmak amacıyla uzmanları davet etti.

Güneybatı Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Biyoteknoloji Üniversitesi'nde profesör olan, uzman ekibin de başkanı Li Jiana, şu anda Çin'de ortalama kolza tohumu veriminin 138,5 kg'ı bulduğunu, ortalama yağ oranınınsa yüzde 43 olduğunu söyledi. Zhongyouza 501, yüksek veriminin yanı sıra hastalıklara karşı dirençli, yoğun ekim ve mekanize hasat için de uygun olarak biliniyor. Yeni tür, Çin Mühendislik Akademisi üyesi ve Çin Tarım Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı Wang Hanzhong tarafından yönetilen bir ekip tarafından yıllarca süren araştırma ve deneyler sonucunda geliştirildi.

Xinhua / Güncel