Çin'in Süt Ürünleri Üretimi Mayıs'ta Yüzde 2,9 Arttı

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, ülkenin başlıca süt şirketlerinin üretimi, Nisan ayındaki düşüş eğilimine karşın, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 arttı. Bakanlık verilerine göre, her biri yıllık en az 20 milyon yuan (2,99 milyon ABD doları) faaliyet gelirine sahip olan bu işletmeler, geçen ay yaklaşık 2,76 milyon ton süt ürünü imal etti.

Ocak-Mayıs döneminde, bu firmaların süt ürünleri üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artışla yaklaşık 12,43 milyon tona ulaştı ve bu, yılın ilk dört ayındaki yıllık yüzde 0,5'lik büyümeden daha hızlı bir tempoda oldu. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı bir enstitüde araştırmacı olan Yang Zhenni, Çin'de hane başına süt tüketiminin son iki yılda sıçrama yaptığını ve kişi başına tüketimin bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,8 artarak 2021'de 42,3 kg'a yükseldiğini söyledi. Yang, ülkenin süt ürünleri üretiminin 2031 yılında yaklaşık 54 milyon tona ulaşmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel