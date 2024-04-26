Çin'in Shenzhou-18 Uzay Aracı Uzay İstasyonuna Kenetlendi
Çin'in Shenzhou-18 insanlı uzay aracı, uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendi. Uzay aracı, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin radyal kapısıyla otomatik bir buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdi. Tüm süreç yaklaşık 6,5 saat sürdü.
BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-18 insanlı uzay aracı Cuma günü sabah saatlerinde uzay istasyonu kombinasyonuna başarıyla kenetlendi.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, uzay aracı Beijing saatiyle 03.32'de uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin radyal kapısıyla otomatik bir buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdi.
CMSA, tüm sürecin yaklaşık 6,5 saat sürdüğünü belirtti.