Haberler

Albüm: Çin'deki Saray Müzesi'nin Ruhsal Arınma Salonu 10 Yıllık Restorasyonun Ardından Yeniden Açıldı

Albüm: Çin'deki Saray Müzesi'nin Ruhsal Arınma Salonu 10 Yıllık Restorasyonun Ardından Yeniden Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Beijing kentindeki Saray Müzesi'nde bulunan Ruhsal Arınma Salonu, yaklaşık 10 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Salonda toplam 1.020 eser sergileniyor.

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Saray Müzesi'nde bulunan Ruhsal Arınma Salonu (Yangxin dian) cuma günü yeniden ziyarete açıldı.

Tarihi yapı ve içindeki kültürel eserler, yaklaşık 10 yıl süren araştırma temelli koruma ve sistematik restorasyon çalışmalarından geçirildi.

Saray Müzesi Saray Tarihi Departmanı Müdür Yardımcısı Wen Ming'in verdiği bilgilere göre, salonda toplam 1.020 eser sergileniyor.

Wen, ipek kumaşlar, kaligrafi, resimler, yazılı plaketler ve beyitler gibi ışığa duyarlı eserler dışındaki tüm sergi parçalarının orijinal olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! İlk testten başarıyla geçti
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Villarreal, Fenerbahçe'nin kalbini istiyor

İspanyol ekibi Fenerbahçe'nin kalbini istiyor
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Çin'in 6. nesil hayalet uçağı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! İlk testten başarıyla geçti
Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı

Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı! Her detayı korkunç
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı