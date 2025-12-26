Albüm: Çin'deki Saray Müzesi'nin Ruhsal Arınma Salonu 10 Yıllık Restorasyonun Ardından Yeniden Açıldı

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Saray Müzesi'nde bulunan Ruhsal Arınma Salonu (Yangxin dian) cuma günü yeniden ziyarete açıldı.

Tarihi yapı ve içindeki kültürel eserler, yaklaşık 10 yıl süren araştırma temelli koruma ve sistematik restorasyon çalışmalarından geçirildi.

Saray Müzesi Saray Tarihi Departmanı Müdür Yardımcısı Wen Ming'in verdiği bilgilere göre, salonda toplam 1.020 eser sergileniyor.

Wen, ipek kumaşlar, kaligrafi, resimler, yazılı plaketler ve beyitler gibi ışığa duyarlı eserler dışındaki tüm sergi parçalarının orijinal olduğunu belirtti.