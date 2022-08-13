Çin'in Kuzeybatısında Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü Hizmete Girdi

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Yulin kentindeki temiz enerji inovasyonu için kurulan araştırma enstitüsü, Perşembe günü resmi olarak hizmete girdi. Enstitü parkının yapımına Mart 2020'de 100 milyon yuan (yaklaşık 14,84 milyon ABD doları) değerinde alet ve ekipmanla başlandı. Bunların arasında kamu paylaşımı için mevcut 100'den fazla hassas büyük cihaz da bulunuyor. Enstitü, enerji güvenliği ve enerji sektörünün gelişimindeki kilit teknolojik sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla, teknoloji entegrasyonu inovasyonu ve teknoloji dönüşüm uygulamaları konusunda araştırma yapmak üzere CAS ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirliği yapacak.