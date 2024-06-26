Çin'in Hunan eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi alarm seviyesinin üzerine çıktı
Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Changsha kentinde devam eden şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle, şehirdeki hidrolojik gözlem istasyonunda kaydedilen su seviyesi Çarşamba günü saat 13.32 itibarıyla 36,75 metreye ulaşarak alarm seviyesinin 0,75 metre üzerine çıktı.
CHANGSHA, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Changsha kentinde devam eden şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle, şehirdeki hidrolojik gözlem istasyonunda kaydedilen su seviyesi Çarşamba günü saat 13.32 itibarıyla 36,75 metreye ulaşarak alarm seviyesinin 0,75 metre üzerine çıktı.