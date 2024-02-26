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Çin'in Henan eyaletinde Shehuo gösteri ekipleri tapınak festivaline katıldı

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Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Xunxian ilçesinde, Shehuo gösteri ekipleri Pazar günü bir tapınak festivaline katıldı. Etkinlik, Çin Fener Festivali'nin ertesi günü düzenlendi. Karnaval benzeri geleneksel bir halk kutlaması olan Shehuo, ejderha dansı, aslan dansı, geleneksel Çin operası, davul çalma ve farklı bölgelere göre değişiklik gösteren diğer halk performanslarından oluşan çeşitli gösterileri halkla buluşturuyor.

XUNXİAN, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Xunxian ilçesinde, Shehuo gösteri ekipleri Pazar günü bir tapınak festivaline katıldı. Etkinlik, Çin Fener Festivali'nin ertesi günü düzenlendi.

Karnaval benzeri geleneksel bir halk kutlaması olan Shehuo, ejderha dansı, aslan dansı, geleneksel Çin operası, davul çalma ve farklı bölgelere göre değişiklik gösteren diğer halk performanslarından oluşan çeşitli gösterileri halkla buluşturuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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