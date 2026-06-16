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Çin'in Çinghay eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde merkez üssü Çinghay eyaletinin Haişi Moğol ve Tibet Özerk İli olan 6,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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