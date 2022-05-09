Çin'in Çiftlik Ürünlerinin Yaklaşık Yüzde 98'i Kalite ve Güvenlik Standartlarını Karşılıyor - Haberler

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Çin'in Çiftlik Ürünlerinin Yaklaşık Yüzde 98'i Kalite ve Güvenlik Standartlarını Karşılıyor

Xinhua - Güncel
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Çin'in Çiftlik Ürünlerinin Yaklaşık Yüzde 98'i Kalite ve Güvenlik Standartlarını Karşılıyor

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Bu yılın ilk üç ayında yapılan rastgele kontroller, Çin'deki tarım ürünlerinin yüzde 97,7'sinin kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığını gösterdi.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Bu yılın ilk üç ayında yapılan rastgele kontroller, Çin'deki tarım ürünlerinin yüzde 97,7'sinin kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığını gösterdi. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen incelemelerde standarda uygun canlı hayvan ve kümes hayvanları ürünlerinin oranı yüzde 99 olarak belirlendi. Bu oran, çiftlik ürünleri arasındaki en yüksek düzeyi temsil ediyor.

Söz konusu dönemde bakanlık ülke genelindeki 112 kentte 6.910 tarım ürününden örnek aldı. Bu ürünler arasında canlı hayvan, kümes hayvanları, sebze ve su ürünleri yer aldı. Bakanlık, besin kalite ve güvenliğini sağlamak üzere yerel tarım yetkililerine, kilit önemdeki alanlarda düzenlemeleri sıkılaştırmaları, tarım ilaçlarının kötüye kullanımının önlenmesini desteklemeleri ve düzenli izleme ve kontrollerde bulunmaları çağrısı yaptı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Tarım, Güncel, Haberler

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