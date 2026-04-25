Çin'in Chengdu Kentinde Konut Binasında Yangın: 5 Ölü, 2 Yaralı
CHENGDU, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'nun Shuangliu ilçesindeki bir konut binasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Cumartesi günü saat 00.49'da yerel itfaiye acil çağrı merkezine bildirilen yangın, saat 01.09'da kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Xinhua