Çin Donanmasının 133 Numaralı Filosu, Pasifik'in Batısındaki Eğitimini Tamamlayarak Ülkeye Döndü

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, 133 numaralı gemi filosunun Pasifik Okyanusu'ndaki eğitimini tamamlayarak ülkesine döndüğünü duyurdu. Filonun uzak denizlerdeki operasyonel yetenekleri test edildi.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Xu Chenghua, 133 numaralı gemi filosunun, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki eğitimini tamamlayarak ülkeye döndüğünü söyledi.

Xu, filonun çarşamba günü Yonaguni-Iriomote Boğazı üzerinden dönüş yaptığını belirtti. Sözcü, eğitim sırasında filonun uzak denizlerdeki operasyonel yeteneklerinin test edildiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
