Albüm: Çin Sahil Güvenliği: Huangyan Dao Sularına İzinsiz Giren Filipinler'e Ait Gemiler Uzaklaştırıldı

GÜNEY ÇİN DENİZİ, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao açıklarında Çin karasularına izinsiz giren Filipinler'e ait gemileri uzaklaştırdı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 21 Şubat günü öğle saatlerinde Filipinler'e ait birden fazla geminin Huangyan Dao yakınlarındaki sulara yasadışı giriş yaptığı bildirildi. Söz konusu gemilerin, Çin gemilerinin fotoğraflarını çektiği ve devriye görevindeki Çin Sahil Güvenliği gemilerinin önünü keserek tehlikeli manevralarda bulunduğu kaydedildi.

Çin Sahil Güvenliği filosuna bağlı gemilerin, söz konusu gemileri uluslararası hukuk çerçevesinde bölgeden uzaklaştırdığı bildirildi. Yetkililer, birimlerin süreç boyunca itidalli ve rasyonel hareket ettiğini, alınan tüm önlemlerin de uluslararası hukuk hükümleri doğrultusunda uygulandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua