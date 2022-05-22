Çin Gıda Sektörü İlk Dört Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Haberler

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, Çin gıda sektörünün yılın ilk dört ayında üretim ve satış bakımından istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre Çin'de tarımsal ve yan gıda işleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttı.

Gıda imalat sektörünün katma değeri yıllık bazda yüzde 4,5 yükselirken alkol, içecek ve çay üretimi sektörlerinin katma değerinde gözlenen artış yıllık yüzde 9,2 oldu. Yılın ilk dört ayında hububat, yağ ve gıda ürünlerinin perakende satışı yıllık yüzde 9,5 artarak 593,6 milyar yuana (87,96 milyar ABD doları) çıkarken, içecek ürünlerinin perakende satışında yüzde 10,4, tütün ve alkol ürünlerinin perakende satışında ise yüzde 7,8 artış yaşandı.

Xinhua / Güncel