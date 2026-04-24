Çin, Filipinler'in doğusunda canlı atış talimlerinin yapıldığı tatbikat düzenledi

Çin, ABD ve Filipinler'in müttefikleriyle yıllık Balikatan askeri tatbikatını bir dönemde Luzon Adası'nın doğusunda, gerçek cephaneyle canlı atış talimlerinin yapıldığı tatbikatı düzenlediğini bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, "Çin Donanması Görev Grubu 107" adı verilen formasyonun, Filipinler'in Luzon Adası'nın doğusundaki sularda tatbikat yürüttüğü belirtildi.

Tatbikatın gerçek cephaneyle canlı atış talimleri ile hava-deniz koordinasyonu, hızlı manevra ve denizde ikmal görevlerine odaklandığı ifade edilen açıklamada, birliklerin müşterek harekat kabiliyetini sınamayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatın, "mevcut bölgesel duruma gerekli bir yanıt" olduğu vurgulanarak, "Güney Cephe Komutanlığı birlikleri, güvenlik durumunun ihtiyaçlarına göre, ulusal egemenliği ve güvenliğin yanında bölgesel barışı ve istikrarı korumak için gerekli askeri operasyonları gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi.

Tatbikata kaç geminin katıldığına ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada, formasyon "Tip 055" sınıfı Zunyi muhribinin öncülük ettiği aktarıldı.

Öte yandan, internette dolaşan uydu görüntülerinde Çin'in uçak gemisi Liaoning'in öncülük ettiği büyük bir donanma formasyonunun da Güney Çin Denizi'nde seyrettiği iddia edildi.

ABD ve Filipinler'in Balikatan askeri tatbikatına denk geldi

Tatbikatın, ABD ve Filipinler'in, müttefik ülkelerin katılımıyla Filipinler'in kuzey ve batı bölgelerinde düzenlediği tatbikatla aynı zamana denk gelmesi dikkati çekti.

ABD ve Filipinler'in düzenlediği Balikatan askeri tatbikatı, 20 Nisan-8 Mayıs'ta, Filipinler'in, Çin ile egemenlik ihtilafları yaşandığı Güney Çin Denizi çevresindeki kuzey ve batı bölgelerinde düzenleniyor.

Adı Tagalog dilinde "omuz omuza" anlamına gelen yıllık tatbikata ABD ve Filipinler'in yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, Kanada ve Japonya'dan 17 bin muharip asker katılıyor.