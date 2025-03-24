Çin, Duterte'den Sığınma Talebi Almadığını Açıkladı

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den ya da ailesinden hiçbir sığınma başvurusu almadıklarını söyledi.

Guo, pazartesi günkü olağan basın toplantısında, Duterte'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı uyarınca tutuklanmadan önce Çin'den sığınma talebinde bulunduğuna dair basında çıkan haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Duterte'nin Hong Kong ziyareti kişisel bir tatildi" diyen Guo, sözde "konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara" dayandırılarak ortaya atılan iddiaların uydurma ya da art niyetli olduğunu vurgulayarak, medyaya sağduyulu davranma ve gerekli doğrulamaları yapmadan bu tür iddiaları aktarmaktan kaçınmaya çağırdı.