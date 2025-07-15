Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Görüştü

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de İngiltere Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile bir araya geldi, 14 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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