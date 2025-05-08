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Çin'den Filipinler'e Sert Uyarı

Çin'den Filipinler'e Sert Uyarı
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Filipinler'in ABD ile işbirliği yaparak Çin'in çıkarlarını zedelemeye çalıştığını belirterek, sert uyarılarda bulundu ve toprak egemenliğini koruyacaklarını vurguladı.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin'in temel çıkarlarına herhangi bir şekilde zarar vermemesi konusunda Filipinler'e sert bir uyarıda bulundu.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında kısa süre önce Filipinler ile ABD arasında düzenlenen ortak tatbikat sırasında Çin'in Shandong uçak gemisinin Filipinler'in kuzeyindeki sularda görülmesi ve Filipinler donanması sözcüsünün Filipinler ve Taiwan birliklerinin ortak tatbikatlar düzenlenebileceği yönündeki iddiası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, Shandong uçak gemisi görev grubunun, grubun entegre muharebe yeteneklerini daha fazla test edip artırma amacıyla söz konusu sularda yıllık eğitim görevi yürüttüğünü belirtti.

Sözcü, "Bu durum uluslararası hukuk ve yaygın uygulamalara uygundur ve herhangi bir spesifik ülke ya da hedefe yönelik değildir" dedi.

Filipinler'deki bazı kişilerin, bencilce kazançlar peşinde "suyu bulandırmak" amacıyla ABD gibi dış güçlerle gizlice işbirliği yaptığını ve Güney Çin Denizi bölgesindeki barış ve istikrarı baltaladığını kaydeden sözcü, söz konusu kişilerin, Taiwan sorunu bağlamında ateşle oynama girişiminde bile bulunduğunu ifade etti.

"İhlal ve provokasyonlarına son verme ve herhangi bir şekilde Çin'in temel çıkarlarını zedelemekten uzak durma konusunda Filipinler tarafını sert şekilde uyarıyoruz" diyen Zhang, toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını savunmak üzere kararlı ve güçlü önlemler almaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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