Çin'deki Pirinç Tarlalarında Bahar Manzarası - Haberler

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Çin'deki Pirinç Tarlalarında Bahar Manzarası

Xinhua - Güncel
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Çin'deki Pirinç Tarlalarında Bahar Manzarası

CONGJİANG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin ilçesi Congjiang'daki Jiabang kasabasına bağlı Jiaye köyünde çiftçiler pirinç tarlalarında çalışıyor, 19 Nisan 2022.

CONGJİANG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin ilçesi Congjiang'daki Jiabang kasabasına bağlı Jiaye köyünde çiftçiler pirinç tarlalarında çalışıyor, 19 Nisan 2022. Çincede kelime karşılığı olarak "tahıl yağmuru" anlamına gelen Guyu sezonu 20 Nisan'da başlıyor. Guyu, antik Çinliler tarafından tarımsal faaliyetleri yürütmek için yaratılan 24 güneş sezonunun altıncısı oluyor. (Fotoğraf: Lu Zhongnan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Pirinç, Nisan, Güncel, Haberler

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