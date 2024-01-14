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Çin'deki Kömür Madeni Kazasında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

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Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Pingdingshan kentinde bulunan kömür madeninde meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. 6 kişiden ise haber alınamıyor. Kazanın kömür ve gaz patlamasından kaynaklandığı belirlendi.

ZHENGZHOU, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Pingdingshan kentinde bulunan kömür madeninde Cuma günü öğleden sonra meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. 6 kişiden ise haber alınamıyor.

Yerel yetkililerin Cumartesi günü yaptıkları açıklamaya göre kaza Cuma günü saat 14.55'te Pingdingshan Tianan Kömür Madencilik şirketine ait kömür madeninde meydana geldi. Yapılan ilk incelemeler kazanın kömür ve gaz patlamasından kaynaklandığını gösterdi.

Kaza meydana geldiğinde yeraltında çalışmakta olan toplam 425 kişiden 380'i madenden çıkarıldı.

Madende mahsur kalan diğer kişilerin ise güvende olduğu belirtildi.

Kurtarma çalışmaları halen devam ederken, kömür madeninden sorumlu kişiler kamu güvenliği yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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