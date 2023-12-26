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Çin'deki depremden etkilenen bölgelerde okullar yeniden açıldı

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Çin'in Gansu eyaletine bağlı Jishishan ilçesinde depremden etkilenen bölgelerdeki ilk ve orta dereceli okullar, güvenlik kontrolünün ardından Pazartesi günü derslere yeniden başladı.

LANZHOU, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Gansu eyaletine bağlı Jishishan ilçesinde depremden etkilenen bölgelerdeki ilk ve orta dereceli okullar, güvenlik kontrolünün ardından Pazartesi günü derslere yeniden başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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