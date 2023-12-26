Çin'deki depremden etkilenen bölgelerde okullar yeniden açıldı
Abone Ol
Güncelleme:
Çin'in Gansu eyaletine bağlı Jishishan ilçesinde depremden etkilenen bölgelerdeki ilk ve orta dereceli okullar, güvenlik kontrolünün ardından Pazartesi günü derslere yeniden başladı.
LANZHOU, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Gansu eyaletine bağlı Jishishan ilçesinde depremden etkilenen bölgelerdeki ilk ve orta dereceli okullar, güvenlik kontrolünün ardından Pazartesi günü derslere yeniden başladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel